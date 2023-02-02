«Реал» и «Валенсия» сыграют в матче 17-го тура Примеры.
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Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» занимает второе место в чемпионате (42 очка), «Валенсия» идет 16-й (20 очков).
- Игра состоится в четверг, 2 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
- Начало – в 23:00 мск.
«Реал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, на победу мадридцев дают коэффициент 1,42. На ничью – 5,35. На выигрыш «Валенсии» можно поставить за 8,05.
Источник: «Бомбардир»