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    Где смотреть матч «Реал» – «Валенсия»: 17 тур Примера, 2 февраля 2023

    «Реал» и «Валенсия» сыграют в матче 17-го тура Примеры.

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    Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    «Реал» занимает второе место в чемпионате (42 очка), «Валенсия» идет 16-й (20 очков).

    • Игра состоится в четверг, 2 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
    • Начало – в 23:00 мск.

    «Реал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, на победу мадридцев дают коэффициент 1,42. На ничью – 5,35. На выигрыш «Валенсии» можно поставить за 8,05.

    Прогноз на матч Реал – Валенсия

    Источник: «Бомбардир»

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    31.01.2023 23:20
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