«Реал» и «Валенсия» встретятся в матче 17-го тура Примеры. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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«Реал» занимает второе место в чемпионате (42 очка), «Валенсия» идет 16-й (20 очков).

Пять последних матчей: три победы «Реала», одна ничья, один раз выиграла «Валенсия».

Игра состоится в четверг, 2 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Начало – в 23:00 мск.

«Реал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, на победу мадридцев дают коэффициент 1,42. На ничью – 5,35. На выигрыш «Валенсии» можно поставить за 8,05.

Где смотреть матч Реал – Валенсия

Прогноз на матч Реал – Валенсия