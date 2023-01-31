Суперлига выиграла суд у УЕФА и ФИФА. Они не смогут наказать «Реал», «Барсу» и «Ювентус»

Ну это как бы логично. А вот если Фуфа с ***** наказали бы клубы, получилось бы совсем не логично!
Компания A22, продвигающая проект Суперлиги, выиграла суд против ФИФА и УЕФА в Мадриде, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Таким образом, организации не смогут наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за организацию Суперлиги.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Суперлига никуда не исчезла: там все еще три клуба. В планах – возвращение в 2025-м, слияние с АПЛ и по млрд евро каждому основателю
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