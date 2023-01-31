Суперлига выиграла суд у УЕФА и ФИФА. Они не смогут наказать «Реал», «Барсу» и «Ювентус»

Компания A22, продвигающая проект Суперлиги, выиграла суд против ФИФА и УЕФА в Мадриде, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Таким образом, организации не смогут наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за организацию Суперлиги.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Суперлига никуда не исчезла: там все еще три клуба. В планах – возвращение в 2025-м, слияние с АПЛ и по млрд евро каждому основателю

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно