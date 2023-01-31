Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Суперлига выиграла суд у УЕФА и ФИФА. Они не смогут наказать «Реал», «Барсу» и «Ювентус»

    Компания A22, продвигающая проект Суперлиги, выиграла суд против ФИФА и УЕФА в Мадриде, сообщает журналист Бен Джейкобс.

    Таким образом, организации не смогут наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за организацию Суперлиги.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    Суперлига никуда не исчезла: там все еще три клуба. В планах – возвращение в 2025-м, слияние с АПЛ и по млрд евро каждому основателю

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Барселона» и «Реал» сыграют в 1/2 финала Кубка Испании
    Винисиус установил рекорд Примеры 1
    Анчелотти ответил, появятся ли новички в «Реале» до конца января 2
    Источник: твиттер Бена Джейкобса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11629

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну это как бы логично. А вот если Фуфа с ***** наказали бы клубы, получилось бы совсем не логично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100805

      sv1969 1 час назад

      Это суд в Мадриде! Щас эти подадут в свой суд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5275

      neim 2 часа назад

      Все, всем составом РПЛ срочно переходим в супер лигу и по фигу все ФИФА и УЕФА ))).

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2154

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Остальные очкуны, взялись и потом с визгами убежали... не серьезно конечно, особенно про АНГЛ клубы, еще тысячу дней извинялись.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3461

      Ziklop > LOKOfanatik19 1 час назад

      их могла своя федерация нагнуть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11