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  • Слуцкий: «У Дзюбы все упирается в деньги? Неправда. Приглашать такого игрока на просмотр – унизительно»

Слуцкий: «У Дзюбы все упирается в деньги? Неправда. Приглашать такого игрока на просмотр – унизительно»

31 января 2023, 11:26
4

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему нападающий Артем Дзюба до сих пор не нашел новый клуб.

«Он не был травмирован. У него была определeнная ситуация в «Адане», но он тренировался. Люди после разрыва крестообразной связки восстанавливаются по шесть месяцев, и никто не просит их приехать на просмотр. Вряд ли он растерял свои качества. Дзюба — статусный игрок, который долгие годы всегда подтверждал свой уровень.

Если бы я был тренером команды РПЛ, взял бы Артeма к себе? Конечно. На что смотреть, когда он забил более 200 мячей? У Дзюбы всe упирается в деньги? Неправда, ни во что не упирается. Приглашать такого игрока, как Дзюба, на просмотр, — унизительно.

Почему Дзюба так мало говорит о своeм будущем? Артeм тренируется, он в хорошем физическом состоянии. Разумеется, он намерен продолжить карьеру. Наверное, нужно говорить тогда, когда появится конкретика», — сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».

  • Дзюба – свободный агент.
  • 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
  • Он забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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sined1951
1675155744
Дзюбе искусственно создают негатив пресса и под ее влиянием диванные болельщики. Наша пресса не может жить без негатива. Обязательно должен быть мальчиш-плохиш.
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NewLife
1675163716
"Слуцкий: «У Дзюбы все упирается в деньги? Неправда" Все упирается в поиск азмунок в приглашающих клубах.
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АКС-74У
1675184088
Хотелось бы поподробнее расшифровать фразу "У него была определённая ситуация в «Адане»..."
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