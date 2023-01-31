Слуцкий: «У Дзюбы все упирается в деньги? Неправда. Приглашать такого игрока на просмотр – унизительно»

Играл в Зените и был героем нации , ушёл и по мановению "волшебной палочки " ( газпром-медиа ) на тех же ресурсах стал хапугой и бездарем.
Правда и честность наши СМИ обходят стороной , а про совесть и честь тут и не слыхивали.
Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему нападающий Артем Дзюба до сих пор не нашел новый клуб.
«Он не был травмирован. У него была определeнная ситуация в «Адане», но он тренировался. Люди после разрыва крестообразной связки восстанавливаются по шесть месяцев, и никто не просит их приехать на просмотр. Вряд ли он растерял свои качества. Дзюба — статусный игрок, который долгие годы всегда подтверждал свой уровень.
Если бы я был тренером команды РПЛ, взял бы Артeма к себе? Конечно. На что смотреть, когда он забил более 200 мячей? У Дзюбы всe упирается в деньги? Неправда, ни во что не упирается. Приглашать такого игрока, как Дзюба, на просмотр, — унизительно.
Почему Дзюба так мало говорит о своeм будущем? Артeм тренируется, он в хорошем физическом состоянии. Разумеется, он намерен продолжить карьеру. Наверное, нужно говорить тогда, когда появится конкретика», — сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».
- Дзюба – свободный агент.
- 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
- Он забил 1 гол в 5 матчах.
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