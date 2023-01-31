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    Слуцкий: «У Дзюбы все упирается в деньги? Неправда. Приглашать такого игрока на просмотр – унизительно»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему нападающий Артем Дзюба до сих пор не нашел новый клуб.

    «Он не был травмирован. У него была определeнная ситуация в «Адане», но он тренировался. Люди после разрыва крестообразной связки восстанавливаются по шесть месяцев, и никто не просит их приехать на просмотр. Вряд ли он растерял свои качества. Дзюба — статусный игрок, который долгие годы всегда подтверждал свой уровень.

    Если бы я был тренером команды РПЛ, взял бы Артeма к себе? Конечно. На что смотреть, когда он забил более 200 мячей? У Дзюбы всe упирается в деньги? Неправда, ни во что не упирается. Приглашать такого игрока, как Дзюба, на просмотр, — унизительно.

    Почему Дзюба так мало говорит о своeм будущем? Артeм тренируется, он в хорошем физическом состоянии. Разумеется, он намерен продолжить карьеру. Наверное, нужно говорить тогда, когда появится конкретика», — сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».

    • Дзюба – свободный агент.
    • 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
    • Он забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12909

      Алексей З 1 час назад

      Играл в Зените и был героем нации , ушёл и по мановению "волшебной палочки " ( газпром-медиа ) на тех же ресурсах стал хапугой и бездарем.
      Правда и честность наши СМИ обходят стороной , а про совесть и честь тут и не слыхивали.

      1
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      Рейтинг: +836

      sined1951 1 час назад

      Дзюбе искусственно создают негатив пресса и под ее влиянием диванные болельщики. Наша пресса не может жить без негатива. Обязательно должен быть мальчиш-плохиш.

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      Рейтинг: +33417

      VVM1964 > sined1951 12 минут назад

      И это тоже, но вот только не надо считать и делать его невинной, белой и пушистой овечкой - "за что боролся, на то и напоролся" - ПОПУЛЯРНОСТЬ )))

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