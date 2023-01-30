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    Романцев: «Азия – темный лес. Хотя Карпина я понимаю – на его месте поехал бы хоть в Африку, лишь бы играть»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил свою позицию по поводу возможного перехода РФС из Европы в Азию.

    – Олег Иванович, вы негативно оценивали вероятный переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Но у Валерия Карпина обратная позиция: «Лучше играть, чем не играть». Так как лучше поступить?

    – Как тренер я Валерия понимаю. На его месте сам бы хоть в Африку, хоть куда поехал – лишь бы играть!

    Любой матч международного уровня – проверка сборной и своей работы. Ведь ответы на все вопросы дает участие исключительно в официальных турнирах.

    Только в них растет команда и сам тренер. А Карпин живет футболом. И все-таки я бы воздержался от перехода.

    Европа – это уровень, а Азия для нас – темный лес. Да и нет гарантий, что оттуда нас точно пустят на чемпионат мира. Так что остается только верить в светлое завтра...

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2023 23:39
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