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    Каррера высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с будущим вингера «Зенита» Малкома.

    Бразильцем интересуется «ПСЖ», но клубы пока не могут договориться о его переходе.

    «Малком – важный игрок для «Зенита», это будет большой потерей для команды Сергея Семака.

    Посмотрим, сможет ли «Зенит» заменить его», – сказал Каррера.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1622

      Красногвардейчик 23 минуты назад

      Чтобы ,,посмотреть,, нужно чтобы он ушёл...Каррера бежит впереди паровоза

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