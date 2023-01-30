Каррера высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с будущим вингера «Зенита» Малкома.

Бразильцем интересуется «ПСЖ», но клубы пока не могут договориться о его переходе.

«Малком – важный игрок для «Зенита», это будет большой потерей для команды Сергея Семака.

Посмотрим, сможет ли «Зенит» заменить его», – сказал Каррера.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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