Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что вингер «Зенита» Малком не стремится уходить в «ПСЖ» из-за слабой амбициозности.

«Малком перешeл в «Зенит» из «Барселоны». Игрок потенциально очень высокого уровня. Узковат для него чемпионат России – при всeм уважении к РПЛ.

Как я понимаю, Малком остаeтся в «Зените». У него хорошие условия, и его всe устраивает. Как мне кажется, «ПСЖ» был бы классным вызовом для него.

Что можно сказать о человеке и игроке, его целях и планах, когда он из «Барселоны» переходит ни в «Атлетико», ни в «Вальядолид», а в «Зенит». Наверное, у него нет каких-то спортивных целей и целеустремленности по карьере.

При всeм моeм уважении к прекрасному футболисту Малкому. Наверное, у него нет цели играть в самом лучшем клубе мира», – сказал Нигматуллин.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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