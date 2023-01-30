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    «У него нет цели играть в лучшем клубе мира». Нигматуллин – о Малкоме

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что вингер «Зенита» Малком не стремится уходить в «ПСЖ» из-за слабой амбициозности.

    «Малком перешeл в «Зенит» из «Барселоны». Игрок потенциально очень высокого уровня. Узковат для него чемпионат России – при всeм уважении к РПЛ.

    Как я понимаю, Малком остаeтся в «Зените». У него хорошие условия, и его всe устраивает. Как мне кажется, «ПСЖ» был бы классным вызовом для него.

    Что можно сказать о человеке и игроке, его целях и планах, когда он из «Барселоны» переходит ни в «Атлетико», ни в «Вальядолид», а в «Зенит». Наверное, у него нет каких-то спортивных целей и целеустремленности по карьере.

    При всeм моeм уважении к прекрасному футболисту Малкому. Наверное, у него нет цели играть в самом лучшем клубе мира», – сказал Нигматуллин.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +250

      ПалкоВводецъ (returned) 15 минут назад

      В случае покупки Малкома кого лягушатники посадят на скамейку Неймара, Месси, Витинья, Верратти, а может быть Мбаппе? Будем реалистами. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +835

      sined1951 50 минут назад

      Малком молодец! Вместе с агентом он правильно рассчитал свои силы и возможности и принял адекватное решение. Он был в большом клубе, Барселоне. Насиделся на лавке и решил не повторять печальный опыт. Он нашел свой клуб.

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      Рейтинг: +3451

      Ziklop 1 час назад

      какой шанс у Малкома заиграть в ПСЖ? никакого шанса нет, слабенький распиаренный игрок, нет удара нет хорошего футбольного мышления, сам себе на уме что-то изображает, очень слабый игрок для топ клубов!

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