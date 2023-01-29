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    Мостовой назвал пять легионеров из РПЛ, которые могли бы играть в топ-клубах Европы

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал пять иностранных футболистов, способных заиграть в ведущих клубах Европы. Все они выступают за «Зенит».

    «Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос – эти футболисты могли бы спокойно играть в Европе. Для нас это не должно быть новостью. Выбор за ними – если они захотят, то смогут спокойно уйти и играть в европейских клубах», – сказал Мостовой.

    Ранее сообщалось о возможном переходе Малкома из «Зенита» в «ПСЖ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2023 23:55
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