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Малком сообщил «Зениту», что хочет уйти в «ПСЖ» (Telefoot)

29 января 2023, 15:41
6

Трансфер форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ» еще возможен. Однако парижане рассматривают только аренду бразильца.

Малком сообщил руководству «Зенита», что он хочет в «ПСЖ». Со стороны парижан переговоры ведет спортивный директор Луиш Кампуш.

  • Накануне агент Малкома сообщил, что игрок не уйдет в «ПСЖ» зимой.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
  • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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Малком уходит из «Зенита» в «ПСЖ»? А что с остальными бразильцами?

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Источник: твиттер Telefoot
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Малком
Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1674996588
Малком, ну ты что творишь то? Тут питерские всех убеждают, что ты счастлив в зините и питере а ты в Париж собрался?))
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JTherry
1674997683
вопрос не в том, что малком дал согласие на переход, а в том - кто следующий..?) как в старой французской песенке пели: малком в Париж собрался наелся кислых щей, В походе обосрался, и сгинул в тот же день. Жена его Елена сидела на горшке И жалобно пердела как пушка на войне...
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alefreddy
1675002135
сейчас бабла прибавят к контракту и скажут игрок передумал
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nik55
1675004719
помойка скоро разойдется
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ilichkadr
1675010158
Зацепились за Малкома конкретно. Даже удивляет, поскольку пару сезонов назад визгу было, особенно из свинарни, что Зенит потратил "народные" деньги, что Барса развела Зенит на бабки.................. и т.д. А что сейчас? Визгу ещё больше, чем ранее. Ещё пару деньков, когда все окна закроются всё сойдет на нет. P.S. Останутся лишь окна Овертона откуда будут по-прежнему выпадать очередные толерасты.
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