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    Малком сообщил «Зениту», что хочет уйти в «ПСЖ» (Telefoot)

    Трансфер форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ» еще возможен. Однако парижане рассматривают только аренду бразильца.

    Малком сообщил руководству «Зенита», что он хочет в «ПСЖ». Со стороны парижан переговоры ведет спортивный директор Луиш Кампуш.

    • Накануне агент Малкома сообщил, что игрок не уйдет в «ПСЖ» зимой.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Малком уходит из «Зенита» в «ПСЖ»? А что с остальными бразильцами?

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    Источник: твиттер Telefoot

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7895

      nik55 50 минут назад

      помойка скоро разойдется

      0
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      Рейтинг: +1908

      alefreddy 1 час назад

      сейчас бабла прибавят к контракту и скажут игрок передумал

      0
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      Рейтинг: +17

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Пока надо доработать до золотых медалей, а там глядишь найдется замена топчику. Осталось подождать совсем немного. Гыгыгы

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      Рейтинг: +28121

      JTherry 2 часа назад

      вопрос не в том, что малком дал согласие на переход, а в том - кто следующий..?) как в старой французской песенке пели:
      малком в Париж собрался наелся кислых щей,
      В походе обосрался, и сгинул в тот же день.
      Жена его Елена сидела на горшке
      И жалобно пердела как пушка на войне...

      3
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      Рейтинг: +1608

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Малком, ну ты что творишь то? Тут питерские всех убеждают, что ты счастлив в зините и питере а ты в Париж собрался?))

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