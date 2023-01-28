Агент сообщил, что Малком не перейдет в «ПСЖ»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия сообщил, что тема с возможным трансфером игрока в «ПСЖ» закрыта.
«ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет. Малком остается в «Зените», где он счастлив», – сказал Гарсия.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»