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    Агент сообщил, что Малком не перейдет в «ПСЖ»

    Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия сообщил, что тема с возможным трансфером игрока в «ПСЖ» закрыта.

    «ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет. Малком остается в «Зените», где он счастлив», – сказал Гарсия.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4000

      raritet 19 минут назад

      Для ПСЖ он слабоват, на мой взгляд. Только если для скамейки?

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      Рейтинг: +890

      Suvorov51 1 час назад

      Ну вот и хорошо, а то перейдет и будет играть, он что глупый от такого бабла отказываться, здесь всегда тебе подадут, отнесут, принесут, а там пахать надо и з.п. здесь вразы выше

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