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Семак подтвердил интерес «ПСЖ» к Малкому

28 января 2023, 14:25
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о возможном уходе Малкома в «ПСЖ».

– Появилась информация о том, что Малком может перейти в парижский клуб. Как вы можете это прокомментировать?

– Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом.

Мы ждем официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть. Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола.

Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом.

На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания.

Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло.

– Какое настроение у Малкома в связи с этим?

– Хорошее настроение. И вчера, и сегодня. Еще раз повторю: он полностью готов отдавать все свои силы для того, чтобы помогать нашей команде.

  • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
  • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Малком Семак Сергей
Комментарии (3)
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portero
1674912086
Появился маленький шанец его продать.... Неплохо было провернуть как с Паредесом....
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Spirit_78
1674913089
Если есть вариант выгодно продать - нужно это делать, потому что Малком в РПЛ уже начал киснуть, видно, что ему не интересно. Да и ЛЧ всё равно не будет.
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Теркчанин
1674917181
Без Малкома,Вендела,Барриоса,Сантоса,Клаудиньо,это уже будет другой Зенит,которого можно будет обыгрывать даже Химкам)))
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