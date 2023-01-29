Тренер Дзюбы: «Артем хочет и может. У него горят глаза»

Личный тренер Артема Дзюбы Дмитрий Яшанькин поделился впечатлениями от работы с форвардом этой зимой.

«Огромное удовольствие работать с атлетом который хочет и может! Несмотря на долгие годы тренировок, многолетний стаж и колоссальный опыт у спортсмена горят глаза.

Дзюба любит тренироваться и хочет тренироваться. Дзюба – мощный. Артeм, спасибо за доверие», – написал Яшанькин в социальной сети.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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