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    Тренер Дзюбы: «Артем хочет и может. У него горят глаза»

    Личный тренер Артема Дзюбы Дмитрий Яшанькин поделился впечатлениями от работы с форвардом этой зимой.

    «Огромное удовольствие работать с атлетом который хочет и может! Несмотря на долгие годы тренировок, многолетний стаж и колоссальный опыт у спортсмена горят глаза.

    Дзюба любит тренироваться и хочет тренироваться. Дзюба – мощный. Артeм, спасибо за доверие», – написал Яшанькин в социальной сети.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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