Кубок португальской лиги. «Порту» впервые взял трофей, победив в финале «Спортинг» (2:0). У экс-игрока «Рубина» гол

«Порту» в финале Кубка португальской лиги победил «Спортинг». Команда Сержиу Консейсау забила по голу в обоих таймах.

У «Порту» забил бывший защитник «Рубина» Иван Маркано. Ему ассистировал Пепе.

«Спортинг» доигрывал встречу в меньшинстве.

Турнир разыгрывается с 2007 года, и «Порту» его взял впервые.

Португалия. Кубок лиги. Финал

Спортинг – Порту – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Эуштакиу, 10; 0:2 – Маркано, 86.

Удаления: Паулиньо, 72 (вторая ж.к.) – нет.

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