Кубок португальской лиги. «Порту» впервые взял трофей, победив в финале «Спортинг» (2:0). У экс-игрока «Рубина» гол

«Порту» в финале Кубка португальской лиги победил «Спортинг». Команда Сержиу Консейсау забила по голу в обоих таймах.
У «Порту» забил бывший защитник «Рубина» Иван Маркано. Ему ассистировал Пепе.
«Спортинг» доигрывал встречу в меньшинстве.
Турнир разыгрывается с 2007 года, и «Порту» его взял впервые.
Португалия. Кубок лиги. Финал
Спортинг – Порту – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Эуштакиу, 10; 0:2 – Маркано, 86.
Удаления: Паулиньо, 72 (вторая ж.к.) – нет.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Бомбардир»