Карпин и Мамаев встретились семьями и пообедали

Жена бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева выложила в социальной сети фото с совместного обеда с семьей главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Лучший тренер и хороший человек. Были рады увидеться семьями на обеде», – подписала кадр Мамаева.

Мамаев играл у Карпина в «Ростове».

«Ростов» сейчас проводит сбор в ОАЭ, где несколько месяцев уже живут Мамаевы.

Мамаев совместно с динамовцем Федором Смоловым участвует в открытии футбольной академии в Дубае.

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