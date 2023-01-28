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    Карпин и Мамаев встретились семьями и пообедали

    Жена бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева выложила в социальной сети фото с совместного обеда с семьей главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    «Лучший тренер и хороший человек. Были рады увидеться семьями на обеде», – подписала кадр Мамаева.

    • Мамаев играл у Карпина в «Ростове».
    • «Ростов» сейчас проводит сбор в ОАЭ, где несколько месяцев уже живут Мамаевы.
    • Мамаев совместно с динамовцем Федором Смоловым участвует в открытии футбольной академии в Дубае.

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    Источник: «Бомбардир»

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