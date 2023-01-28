«Крылья Советов» хотят арендовать Ушакова у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Егор Ушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов». Самарцы видят в игроке замену проданному в «Локомотив» Сергею Пиняеву.

Ушаковым интересуются и другие клубы РПЛ, но ЦСКА пока не хочет отпускать игрока.

В сезоне РПЛ у Ушакова 108 минут.

Контракт 20-летнего игрока с ЦСКА действует до 2026 года.

Форвард стоит 400 тысяч евро.

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