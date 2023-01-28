«Рубин» не продал Лисаковича «Торпедо»

«Торпедо» пыталось купить у «Рубина» форварда Виталия Лисаковича. Переговоры вел президент москвичей Илья Геркус.
Казанцы отказались продавать белоруса. Они рассчитывают на него в оставшейся части сезона.
- Лисакович забил 8 голов в 17 матчах Первой лиги.
- «Торпедо» идет в РПЛ последним.
- Сообщалось, что «Торпедо» отказалось от нападающего Артема Дзюбы.
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Источник: «РБ Спорт»