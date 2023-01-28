«Подумал: «Вот тебе и аукнулось». Глушаков – об увольнении Карреры из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как отнесся к отставке Массимо Карреры с поста главного тренера.

«Наше отстранение еще раз доказало, что все уже делалось в ущерб команде. Дальше вплоть до отставки Карреры мы за всем уже наблюдали со стороны.

«Рапиду» проиграли. С ЦСКА сыграли вничью, но дома уступили «Ростову» Карпина, причем единственный гол в наши ворота забил спартаковский воспитанник Саша Зуев, который года два очень прилично выходил на замену, придавал нашей игре во вторых таймах живинки и сыграл несколько матчей в чемпионском сезоне. А потом из-за прихода группы опытных игроков оказался не нужен.

Еще через тур проиграли дома тульскому «Арсеналу» – и все. После этого Карреру убрали. Хотя он был уверен, что продолжит тренировать.

Не могу сказать, что при этом почувствовал что-то. Ничего. Подумал только: «Вот тебе и аукнулось». Все к этому шло.

Накануне поражения от Тулы за дубль играл, мы 4:1 победили, я забил. Сидели, общались с ребятами, рассказал им о предчувствии, что «Арсенал» нас обыграет.

А еще слухи ходили, что матч был какой-то «неправильный». Некоторых футболистов по странному стечению обстоятельств в составе не было, а некоторые были как будто уставшими и не играли на полную мощь.

Мы-то знаем, что некоторые приближенные тогда к клубу люди увлекаются ставками», – заявил Глушаков.

«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

Каррера покинул клуб в 2018 году, Глушаков – в 2019-м.

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