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    «Подумал: «Вот тебе и аукнулось». Глушаков – об увольнении Карреры из «Спартака»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как отнесся к отставке Массимо Карреры с поста главного тренера.

    «Наше отстранение еще раз доказало, что все уже делалось в ущерб команде. Дальше вплоть до отставки Карреры мы за всем уже наблюдали со стороны.

    «Рапиду» проиграли. С ЦСКА сыграли вничью, но дома уступили «Ростову» Карпина, причем единственный гол в наши ворота забил спартаковский воспитанник Саша Зуев, который года два очень прилично выходил на замену, придавал нашей игре во вторых таймах живинки и сыграл несколько матчей в чемпионском сезоне. А потом из-за прихода группы опытных игроков оказался не нужен.

    Еще через тур проиграли дома тульскому «Арсеналу» – и все. После этого Карреру убрали. Хотя он был уверен, что продолжит тренировать.

    Не могу сказать, что при этом почувствовал что-то. Ничего. Подумал только: «Вот тебе и аукнулось». Все к этому шло.

    Накануне поражения от Тулы за дубль играл, мы 4:1 победили, я забил. Сидели, общались с ребятами, рассказал им о предчувствии, что «Арсенал» нас обыграет.

    А еще слухи ходили, что матч был какой-то «неправильный». Некоторых футболистов по странному стечению обстоятельств в составе не было, а некоторые были как будто уставшими и не играли на полную мощь.

    Мы-то знаем, что некоторые приближенные тогда к клубу люди увлекаются ставками», – заявил Глушаков.

    • «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
    • Каррера покинул клуб в 2018 году, Глушаков – в 2019-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11567

      R_a_i_n 38 минут назад

      Задолбала грязь на Спартак. Бобмардир, ты затрахал!

      0
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      Рейтинг: +3134

      m40 49 минут назад

      Ох уж эти фантомные боли. Столько лет прошло, а бащик никак забыть не может

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3522

      momwig_ 1 час назад

      Смотри ты, змейка обратно вылезла из-под кирпичи ка. А уж казалась дохленькой... М#дак, @ля!

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