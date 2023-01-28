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  • «Подумал: «Вот тебе и аукнулось». Глушаков – об увольнении Карреры из «Спартака»

«Подумал: «Вот тебе и аукнулось». Глушаков – об увольнении Карреры из «Спартака»

28 января 2023, 16:59
7

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как отнесся к отставке Массимо Карреры с поста главного тренера.

«Наше отстранение еще раз доказало, что все уже делалось в ущерб команде. Дальше вплоть до отставки Карреры мы за всем уже наблюдали со стороны.

«Рапиду» проиграли. С ЦСКА сыграли вничью, но дома уступили «Ростову» Карпина, причем единственный гол в наши ворота забил спартаковский воспитанник Саша Зуев, который года два очень прилично выходил на замену, придавал нашей игре во вторых таймах живинки и сыграл несколько матчей в чемпионском сезоне. А потом из-за прихода группы опытных игроков оказался не нужен.

Еще через тур проиграли дома тульскому «Арсеналу» – и все. После этого Карреру убрали. Хотя он был уверен, что продолжит тренировать.

Не могу сказать, что при этом почувствовал что-то. Ничего. Подумал только: «Вот тебе и аукнулось». Все к этому шло.

Накануне поражения от Тулы за дубль играл, мы 4:1 победили, я забил. Сидели, общались с ребятами, рассказал им о предчувствии, что «Арсенал» нас обыграет.

А еще слухи ходили, что матч был какой-то «неправильный». Некоторых футболистов по странному стечению обстоятельств в составе не было, а некоторые были как будто уставшими и не играли на полную мощь.

Мы-то знаем, что некоторые приближенные тогда к клубу люди увлекаются ставками», – заявил Глушаков.

  • «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
  • Каррера покинул клуб в 2018 году, Глушаков – в 2019-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (7)
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momwig_
1674915028
Смотри ты, змейка обратно вылезла из-под кирпичи ка. А уж казалась дохленькой... М#дак, @ля!
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m40
1674917519
Ох уж эти фантомные боли. Столько лет прошло, а бащик никак забыть не может
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R_a_i_n
1674918136
Задолбала грязь на Спартак. Бобмардир, ты затрахал!
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nik55
1674923530
глушак-- пора заглушить---Спартак тебя даже дворником на базу не возьмет
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Ill Ich
1674927302
Сколько же сора вынес из избы экс-капитан команды! И всё под чутким надзором г-на Рабинера (который то-ли патриот команды, то-ли слишком на неё обижен). Отсюда и не понятен мотив Рабинера: "не могу молчать", или будущий гонорар за книгу приятно бередит душу?
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VVM1964
1674929917
Сколько же дерьма в этом человечишке (((
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