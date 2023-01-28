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Орлов сделал выбор между Дзюбой и Смоловым

28 января 2023, 16:30
6

Журналист и комментатор Геннадий Орлов сравнил форвардов Артема Дзюбу и Федора Смолова.

«Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил.

Как раз-таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира. Дзюба стоит выше.

Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком.

Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры», – сказал Орлов.

  • 34-летний Дзюба с ноября остается без клуба.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны ЦСКА и «Пари НН».
  • 32-летний Смолов выступает за московское «Динамо».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Смолов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Теркчанин
1674913493
А на самом деле,уверен,он так не думает,кривит душой,на сегодняшний момент Смолов относительно Дзюбы,круче,моложе,быстрее,ловчее,хотя и не блещет.
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neim
1674922295
Да, Федя конечно немного лопухнулся. Когда с ельцинской внучкой женихался, не до голов было, тогда как рукаку в это время голы забивал и на радостях разные интересные фильмы снимал ))).
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raritet
1674935634
Тут нужно , конечно, признать , что при таких габаритах Дзюба в свое время неплохо двигался и именно его физические данные помогали ему продавливать защитников. Само собой и школа спартаковская тоже сыграла свою роль. А сейчас , понятное дело, кондиции далеко уже не те. Но его результаты сами за себя говорят, тут Федя, извините, подвиньтесь.
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