Орлов сделал выбор между Дзюбой и Смоловым

Журналист и комментатор Геннадий Орлов сравнил форвардов Артема Дзюбу и Федора Смолова.
«Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил.
Как раз-таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира. Дзюба стоит выше.
Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком.
Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры», – сказал Орлов.
- 34-летний Дзюба с ноября остается без клуба.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны ЦСКА и «Пари НН».
- 32-летний Смолов выступает за московское «Динамо».
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: Sport24