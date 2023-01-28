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    Орлов сделал выбор между Дзюбой и Смоловым

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов сравнил форвардов Артема Дзюбу и Федора Смолова.

    «Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил.

    Как раз-таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира. Дзюба стоит выше.

    Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком.

    Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры», – сказал Орлов.

    • 34-летний Дзюба с ноября остается без клуба.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны ЦСКА и «Пари НН».
    • 32-летний Смолов выступает за московское «Динамо».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +884

      Suvorov51 1 час назад

      Да продолжает пердеть в луже, ну одним словом Флюгер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16898

      Barmaleushka > Suvorov51 1 час назад

      Это та лужа , в которой ты плаваешь .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +602

      Теркчанин 1 час назад

      А на самом деле,уверен,он так не думает,кривит душой,на сегодняшний момент Смолов относительно Дзюбы,круче,моложе,быстрее,ловчее,хотя и не блещет.

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