Орлов сделал выбор между Дзюбой и Смоловым

Журналист и комментатор Геннадий Орлов сравнил форвардов Артема Дзюбу и Федора Смолова.

«Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил.

Как раз-таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира. Дзюба стоит выше.

Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком.

Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры», – сказал Орлов.

34-летний Дзюба с ноября остается без клуба.

Сообщалось об интересе к нему со стороны ЦСКА и «Пари НН».

32-летний Смолов выступает за московское «Динамо».

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