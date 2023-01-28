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    Глушаков ответил на обвинения в заговоре против Карреры

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как зарождался конфликт между ним и Массимо Каррерой.

    «Был у нас разговор с вице-президентом клуба Наилем Измайловым. Он спросил наше мнение, нужно ли оставлять Карреру.

    «Принимать такие решения – ваше дело», – ответили мы. Но посмотрите на результаты, на травмы, на то, что происходит.

    О заговоре, в котором меня потом обвиняли, и говорить смешно. Руководство просто решило обсудить ситуацию с опытными игроками и имело на это полное право. Мы никакими интригами не занимались.

    После перерыва на сборные проиграли дома «Ахмату». И тут началось.

    Перед выездом на матч Лиги Европы с «Рапидом» в Вену нас с Андреем Ещенко отправили в дубль за... лайки, которые мы поставили под стихом актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, который постоянно в поэтической форме высказывал все, что думает о нашей игре.

    У нас с Назаровым близкого общения не было, это другой актер и болельщик «Спартака» – Алексей Маклаков был вместе с Ребровым и Комбаровым в моей бане.

    Никакого злого умысла, желания атаковать Массимо у меня и близко не было. Я даже не слушал стих, в котором Назаров раскритиковал Карреру.

    Просто перед тем сидел в каком-то паблике «Спартака» и увидел фото Дмитрия Юрьевича в шапке фонда борьбы с лейкемией #СамоеВремяЖить, которую мы ему незадолго до того и подарили.

    Поэтому на автомате, увидев посты с Назаровым, лайкал их. Вот скажите – если бы реально был заговор, нас могли бы на месяц выгнать из основы за лайки? Дало бы руководство клуба Каррере это сделать?» – заявил Глушаков.

    • «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
    • Каррера покинул клуб в 2018 году, Глушаков – в 2019-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +12841

      Алексей З 20 минут назад

      Вам давно уже оплатили все эти скандалы и слухи, неужели по новой ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +588

      Азбука 47 минут назад

      Спартак без заговора-не Спартак.

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