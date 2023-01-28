«С ними все ясно». Смородская перечислила тренеров, которых не хочет видеть в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала четырех тренеров, которых больше не ждет в клубах российской Премьер-лиги.
«Интересно наблюдать за тренерами, которые сейчас работают – Федотов, Семак и Карпин.
Мне неинтересны Сeмин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ.
Всe с ними ясно, включая Слуцкого», – сказала Смородская.
- Последним клубом Семина был «Локомотив».
- Слуцкий в прошлом году ушел из «Рубина».
- Юрана уволили из «Химок».
- Кержаков до лета работал в «Пари НН».
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Источник: «Чемпионат»