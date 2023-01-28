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    «С ними все ясно». Смородская перечислила тренеров, которых не хочет видеть в РПЛ

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала четырех тренеров, которых больше не ждет в клубах российской Премьер-лиги.

    «Интересно наблюдать за тренерами, которые сейчас работают – Федотов, Семак и Карпин.

    Мне неинтересны Сeмин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ.

    Всe с ними ясно, включая Слуцкого», – сказала Смородская.

    • Последним клубом Семина был «Локомотив».
    • Слуцкий в прошлом году ушел из «Рубина».
    • Юрана уволили из «Химок».
    • Кержаков до лета работал в «Пари НН».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12841

      Алексей З 6 минут назад

      Искусственно создаются скандалы и ругань.
      Кто такая Смородская , чтобы её мнение афишировать на спортивных сайтах ? Непонятно за какие заслуги оказалась привлечена в футбол, от куда её с треском изгнали, теперь даёт оценку тренерам.
      Вы ещё у дворника в Черкизово поинтересуйтесь.

      0
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      Рейтинг: +421

      aldo conte 42 минуты назад

      Откуда эта хабалка пролезла в мужской футбольный мир? И когда ей закроют рот?

      0
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      Рейтинг: +5812

      Enter2006 1 час назад

      А я не хочу видеть тебя, тебе до Семина как пешком до луны.

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