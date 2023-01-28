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  • «С ними все ясно». Смородская перечислила тренеров, которых не хочет видеть в РПЛ

«С ними все ясно». Смородская перечислила тренеров, которых не хочет видеть в РПЛ

28 января 2023, 13:59
7

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала четырех тренеров, которых больше не ждет в клубах российской Премьер-лиги.

«Интересно наблюдать за тренерами, которые сейчас работают – Федотов, Семак и Карпин.

Мне неинтересны Сeмин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ.

Всe с ними ясно, включая Слуцкого», – сказала Смородская.

  • Последним клубом Семина был «Локомотив».
  • Слуцкий в прошлом году ушел из «Рубина».
  • Юрана уволили из «Химок».
  • Кержаков до лета работал в «Пари НН».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Юран Сергей Семин Юрий Кержаков Александр Смородская Ольга
Комментарии (7)
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Enter2006
1674906119
А я не хочу видеть тебя, тебе до Семина как пешком до луны.
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aldo conte
1674908486
Откуда эта хабалка пролезла в мужской футбольный мир? И когда ей закроют рот?
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portero
1674912493
Интересно а Смородскую хоть кто-нибудь желает видеть около футбола?
Ответить
TOMSON
1674912509
За что Кержакова то?
Ответить
alp
1674915931
а поподробнее? а поподробнее сказать нечего. ляпнула, кого вспомнила, чтобы умной показаться..
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Январь 59
1674921901
А я очень хотел что бы всё что хочет Смородская , нам не пытались преподносить в СМИ
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sined1951
1674993889
Мнение этой дуры никого не интересует.
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