«С ними все ясно». Смородская перечислила тренеров, которых не хочет видеть в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала четырех тренеров, которых больше не ждет в клубах российской Премьер-лиги.

«Интересно наблюдать за тренерами, которые сейчас работают – Федотов, Семак и Карпин.

Мне неинтересны Сeмин, Слуцкий, Кержаков и Юран в РПЛ.

Всe с ними ясно, включая Слуцкого», – сказала Смородская.

Последним клубом Семина был «Локомотив».

Слуцкий в прошлом году ушел из «Рубина».

Юрана уволили из «Химок».

Кержаков до лета работал в «Пари НН».

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