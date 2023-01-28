«Я стоял на отчисление из-за роста». Гогличидзе – об академии «Краснодара»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, как мог покинуть академию «Краснодара» из-за своих физических данных.

– Ты же начинал в центре поля?

– Да, был опорником лет до 14-15. И года я не отыграл у тренера Максима Пряникова, как он перевел меня в оборону.

– Ты сопротивлялся?

– Да нет, у меня шансов не было. Я был на отчислении в «Краснодаре», потому что не выдерживал конкуренцию.

Потом Пряников меня поставил на турнир «Шерифа» в Молдавии – я там был признан лучшим защитником.

Потихоньку начало получаться: в молодежную сборную попал, потом в «Краснодар-2».

– На отчисление стоял из-за слабой физики?

– Когда я приехал лет в 13-14 в «Краснодар», вокруг все были здоровые ребята – метр 80 ростом, а я метр 60. Конкурировать с ними было очень тяжело.

– Обратно в атаку тебя тянуло?

– Я бегал вперед, но там все равно чего-то не хватало. Сейчас мне надо прибавить как раз в подключениях, чтобы стать более заметным.

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