Петржела: «Дзюба ослабит ЦСКА»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный трансфер форварда Артема Дзюбы в ЦСКА.

«Честно говоря, я удивлюсь, если Дзюба окажется в ЦСКА. На мой взгляд, он слишком медленный для топ-клуба РПЛ. Артем ослабит команду, потому что не может играть в современный футбол. Думаю, Дзюба не очень востребован среди команд чемпионата России. Но многое зависит от того, в какой форме он сейчас находится.

Не знаю, зачем он нужен ЦСКА и чем Артем сможет им помочь. На мой взгляд, клубу лучше дать шанс молодому воспитаннику, а не брать возрастного Дзюбу», — сказал Петржела.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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