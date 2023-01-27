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    Петржела: «Дзюба ослабит ЦСКА»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный трансфер форварда Артема Дзюбы в ЦСКА.

    «Честно говоря, я удивлюсь, если Дзюба окажется в ЦСКА. На мой взгляд, он слишком медленный для топ-клуба РПЛ. Артем ослабит команду, потому что не может играть в современный футбол. Думаю, Дзюба не очень востребован среди команд чемпионата России. Но многое зависит от того, в какой форме он сейчас находится.

    Не знаю, зачем он нужен ЦСКА и чем Артем сможет им помочь. На мой взгляд, клубу лучше дать шанс молодому воспитаннику, а не брать возрастного Дзюбу», — сказал Петржела.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.01.2023 22:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100747

      sv1969 1 час назад

      В кое то веки Власта дело сказал!

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