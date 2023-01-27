Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Медосмотр Дзюбы для «Пари НН» откладывали шесть раз

    Трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН» по-прежнему под вопросом.

    «Пари НН» рассматривает вариант с подписанием Артeма. Для Дзюбы уже шесть раз назначали медосмотр перед подписанием контракта, но каждый раз он переносился из-за того, что у руководства клуба появлялись новые сомнения и препятствия для осуществления сделки в части того, где найти деньги на зарплату игрока», – сообщил источник.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Cпартак» представил двух новичков, «Cочи» пока без переходов

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    В ЦСКА отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
    Федотов: «ЦСКА следит за попытками Дзюбы трудоустроиться» 2
    «Краснодару» предлагали Дзюбу 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11559

      R_a_i_n 1 час назад

      На медосмотре Зюба занимался привычным делом. Медики просто не могли его осмотреть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3448

      Ziklop 1 час назад

      и на кой он им сдался? от него может быть не только положительный результат, но и отрицательный, что скорее всего и случится.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11