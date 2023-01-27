Медосмотр Дзюбы для «Пари НН» откладывали шесть раз

Трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН» по-прежнему под вопросом.

«Пари НН» рассматривает вариант с подписанием Артeма. Для Дзюбы уже шесть раз назначали медосмотр перед подписанием контракта, но каждый раз он переносился из-за того, что у руководства клуба появлялись новые сомнения и препятствия для осуществления сделки в части того, где найти деньги на зарплату игрока», – сообщил источник.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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