Медосмотр Дзюбы для «Пари НН» откладывали шесть раз

Трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН» по-прежнему под вопросом.
«Пари НН» рассматривает вариант с подписанием Артeма. Для Дзюбы уже шесть раз назначали медосмотр перед подписанием контракта, но каждый раз он переносился из-за того, что у руководства клуба появлялись новые сомнения и препятствия для осуществления сделки в части того, где найти деньги на зарплату игрока», – сообщил источник.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «Чемпионат»