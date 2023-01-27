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    Адвокат Дани Алвеса признал сексуальную связь игрока и женщины, обвинившей его в изнасиловании

    Кристобаль Мартелл, адвокат бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, дал понять, что у бразильца действительно была сексуальная связь с женщиной в ночном клубе в декабре. Она обвинила спортсмена в изнасиловании.

    «Изначально Алвес отрицал связь, поскольку не хотел, чтобы вскрылась измена жене.

    Алвес не хочет, чтобы его посещали в тюрьме», – добавил Мартелл.

    • В прошлую пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.
    • Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.

    Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

    Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:14
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1071

      Fialet 54 минуты назад

      Таких бл ядей, шастающих по ночным клубам в поисках приключений, и надо трахать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +952

      Юрэс 1 час назад

      Всё равно очень очень жалко такого МУЖИКА.
      ЭТО ПОДСТАВКА

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3448

      Ziklop 1 час назад

      жлоб Алвес не захотел заплатить сразу , теперь в 10000 раз больше заплатит. В Барселоне путаны почти все под крышей полиции.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11559

      R_a_i_n > Ziklop 1 час назад

      Как раз сообщалось, что "жертва" отказалась от предложенной денежной компенсации. Думаю идут торги!

      0
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