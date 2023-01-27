Адвокат Дани Алвеса признал сексуальную связь игрока и женщины, обвинившей его в изнасиловании

Кристобаль Мартелл, адвокат бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, дал понять, что у бразильца действительно была сексуальная связь с женщиной в ночном клубе в декабре. Она обвинила спортсмена в изнасиловании.
«Изначально Алвес отрицал связь, поскольку не хотел, чтобы вскрылась измена жене.
Алвес не хочет, чтобы его посещали в тюрьме», – добавил Мартелл.
- В прошлую пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.
- Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.
- После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.
Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование
Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Marca