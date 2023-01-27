ЦСКА и «Верона» согласовали аренду Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в скором времени станет игроком «Вероны».

Клубы согласовали условия аренды 23-летнего футболиста.

ЦСКА пошел на компромисс и отпустил аргентинца без опции обязательного выкупа.

Сегодня Гайч должен улететь в Италию, а московский клуб уже приступил к поиску нового форварда.

Сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Также итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.

В соглашении есть необязательная опция выкупа за 6,5+0,5 миллионов евро. В случае ее активации ЦСКА в будущем также получит 15 процентов от перепродажи Гайча.

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