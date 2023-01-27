Полузащитник «Урала» Сиссе: «Моя цель – завершить карьеру в России»

Хавбек «Урала» Ибрахима Сиссе заявил, что хочет играть в России еще много лет.

– Все иностранные футболисты могут в любой момент покинуть чемпионат России, если воспользуются правилом ФИФА и остановят контракт. Вам уже предлагали так сделать из Европы? Можете успокоить болельщиков «Урала», что не поступите так?

– У меня не было никаких контактов с европейскими клубами. Я намерен завершить свою карьеру в России, это моя цель.

Мне хорошо в «Урале». Если у меня будет возможность остаться здесь, я так и сделаю. Болельщикам «Урала» не стоит беспокоиться.

Прием, который мне здесь оказали, просто великолепен. Клуб принял меня очень хорошо, и, как я уже сказал, я планирую и хочу завершить здесь свою карьеру.

Сиссе в феврале исполнится 29 лет.

Он перешел в «Урал» в сентябре из бельгийского «Серена».

Контракт гвинейца с клубом РПЛ рассчитан до 2024 года.

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