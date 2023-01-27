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    Уткин отреагировал на недовольство депутата Журовой по поводу футбольной академии Смолова и Мамаева в Дубае

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с открытием футбольной академии в Дубае при участии российских футболистов Федора Смолова и Павла Мамаева.

    Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Журова раскритиковала игроков, предположив, что они скрываются от мобилизации.

    «Меня, к слову, очень веселит, как некоторые политики отреагировали на открытие футбольной школы Смолова/Мамаева в Дубае.

    Светлана Журова, олимпийский чемпион от Единой России, прям взъерепенилась. Вот люди просто не следят за информацией.

    Смолов и Мамаев как минимум не первые, кто открывает школу за границей, так за что им все это?

    Например, третий, если не ошибаюсь, год работает школа Дмитрия Торбинского в Майами. Спрашивается, где она должна быть, если он там живет.

    А депутатам я от себя скажу: почти год держал школу для детей в Москве. Должен сказать, что по количеству проблем это ад адейший.

    Кто заинтересуется – расскажу с примерами. Все время школа работала себе в убыток, год продержался я – и закрыл. С сожалением.

    Открыть частную футбольную школу в нашей стране – скажу вам, испытание... Вот об этом бы депутатам подумать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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