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    Каррера рассказал, готов ли он пожать руку Глушакову

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов пожать руку полузащитнику Денису Глушакову.

    «Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса, и был бы не против с ним увидеться.

    Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака». Конечно же я бы пожал ему руку!» – сказал Каррера.

    • В сентябре 2018 года Глушаков был отстранен от основы «Спартака» из-за конфликта с Каррерой.
    • Он поставил лайк под постом с критикой тренера.
    • «Спартак» с Каррерой и Глушаковым выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

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    Источник: Sport24

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