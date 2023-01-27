«Спартак» назвал стартовый состав на матч с «Ботевом»

«Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский матч с болгарским «Ботевом».
«Спартак»: Шитов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Классен, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Бальде.
Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Дуарте, Пяткин, Зорин, Веденеев, Рыбус, Денисов, Иванников, Щитов, Соболев, Мелешин, Николсон.
- Матч начнется в 11:00 мск.
- «Спартак» проводит сборы в ОАЭ.
- 22 января москвичи обыграли АГМК из Узбекистана со счетом 3:1.
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Источник: телеграм-канал «Спартака»