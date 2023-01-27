Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата России»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о лидерстве «Зенита» в РПЛ.

— Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту?

— В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата.

В целом же хочется, чтобы весной случилось побольше неожиданных и ярких сюжетов как в премьер-лиге, так и в Кубке страны. В условиях международной изоляции наши болельщики еще острее нуждаются в интриге.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

Чемпионат России возобновится в марте.

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