Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата России»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о лидерстве «Зенита» в РПЛ.
— Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту?
— В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата.
В целом же хочется, чтобы весной случилось побольше неожиданных и ярких сюжетов как в премьер-лиге, так и в Кубке страны. В условиях международной изоляции наши болельщики еще острее нуждаются в интриге.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.
- Чемпионат России возобновится в марте.
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Источник: «Спорт-Экспресс»