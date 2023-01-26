«ПСЖ» интересовался Малкомом несколько недель назад. Это запасной вариант для клуба

Вингер «Зенита» Малком действительно входит в шорт-лист «ПСЖ».

Несколько недель назад парижане узнавали, доступен ли 25-летний футболист для трансфера.

Однако вариант с подписанием бразильца является запасным для «ПСЖ», приоритет клуба – нападающий «Лиона» Райан Шерки.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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