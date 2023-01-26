Семшов: «В Европе тоже страдают без российских команд и болельщиков»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Сколько так будет продолжаться? Эти консультации могут и годами длиться.

С другой стороны, я согласен с Николаем Писаревым, который сказал, что, наверное, в первую очередь допустят юношей и женщин, а уже потом мужскую сборную России.

Это так было и есть везде. Однако мы тоже должны отстаивать свою точку зрения и не прогибаться под ту точку зрения, которую от нас хочет услышать УЕФА.

Не хочется футбол смешивать с политикой, но сейчас такое время, что она мешает этому виду спорта и спортсменам, особенно нам.

Думаю, что в Европе тоже страдают, что у них нет наших команд, сборных и болельщиков. Мы умеем играть в футбол, мы умеем проводить большие турниры.

И мы это доказывали. Мы на этих турнирах не являемся посторонними. Если вернемся к лету, это будет великолепно», – заявил Семшов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно