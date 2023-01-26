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    Ромеро предложил связать Месси и оставить его на базе сборной Аргентины до ЧМ-2026

    Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро высказался о будущем Лионеля Месси в сборной Аргентины.

    «Лео – лучший игрок в мире. Остаться или уйти из сборной – это будет его личное решение.

    Я бы хотел, чтобы он поехал на следующий чемпионат мира, чтобы он никогда не покидал сборную. Я бы связал его и оставил на базе сборной Аргентины до следующего чемпионата мира», – сказал Ромеро.

    • Аргентина с Месси выиграла ЧМ-2022.
    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • В июне Месси исполнится 36 лет.

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    Источник: ESPN

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