Ромеро предложил связать Месси и оставить его на базе сборной Аргентины до ЧМ-2026

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро высказался о будущем Лионеля Месси в сборной Аргентины.

«Лео – лучший игрок в мире. Остаться или уйти из сборной – это будет его личное решение.

Я бы хотел, чтобы он поехал на следующий чемпионат мира, чтобы он никогда не покидал сборную. Я бы связал его и оставил на базе сборной Аргентины до следующего чемпионата мира», – сказал Ромеро.

Аргентина с Месси выиграла ЧМ-2022.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

В июне Месси исполнится 36 лет.

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