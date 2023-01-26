«Зачем смотреть туда, куда на 100% не дойти?». Быстров – о возвращении России в евротурниры

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал отстранение России от международных турниров.

«Будем ждать политического решения. УЕФА, как мы видим, структура, которая подчиняется политикам. Политики сказали не пускать никуда русских и белорусов. Раз такая ситуация сложилась, давайте не будем смотреть в Европу, а заглянем в регионы.

Зачем нам смотреть туда, куда на 100% сейчас не дойти? Давайте немного опустимся вниз и начнем подниматься.

Мы должны тренироваться, улучшать свои кондиции, тренировать детей. Что еще остается делать? Не вешаться же, — сказал Быстров.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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