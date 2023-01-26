41-летний Джибриль Сиссе готов бесплатно играть в Лиге 1. Он закончил карьеру в 2018 году

Бывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе заявил о желании возобновить профессиональную карьеру.

«Мне не нравится, что я не достиг отметки в 100 голов в Лиге 1. Мне не хватает четырех мячей.

Если один из клубов предложит мне шанс сыграть, я сделаю это бесплатно», – сказал 41-летний футболист.

Француз завершил карьеру в 2018 году.

Сиссе известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Марсель» и «Лацио».

За «Кубань» он играл с июля по декабрь 2013 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно