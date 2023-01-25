Мостовой: «Дуарте и Тавареш – хорошие, перспективные игроки. Просто так «Спартак» не будет покупать»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трансферы защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в московский клуб.

«По моей информации, крайний защитник где-то был с Абаскалем – не удивительно, всегда такое есть. Центрального защитника уже вели, смотрели за ним и следили. На перспективу хорошо – два молодых игрока, парагваец и португалец.

Думаю, у них довольно-таки хорошие перспективы. Что будет дальше, не знаю. Ни того, ни другого не знаю, но думаю, что просто так «Спартак» тоже не будет покупать», – сказал Мостовой.

Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.

«Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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