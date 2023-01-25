Ренан выбрал редкий номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Роберт Ренан определился с игровым номером в клубе из Петербурга.

19-летний бразилец будет выступать за «Зенит» под 77-м номером. До него под этим номером в петербургском клубе играли только два футболиста – Константин Коноплeв и Лука Джорджевич.

Ренан перешел в «Зенит» в рамках сделки по Юри Алберто.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

За основную команду «Коринтианса» игрок провел 13 матчей и сделал 1 ассист.

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