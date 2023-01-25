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    «Не мягкий бананчик, как у Месси, а резаный щекой плотно». Ребров – об ударе Селихова

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался о голкипере столичного клуба Александре Селихове.

    «Нормально ли вообще вратарю бить пенальти? Для медиамира ничего круче не придумаешь – вратарь идет бить, забивает, соцсети счастливы. Да, были Сени и Чилаверт – тут вопросов нет. Ребята подходили к мячу и четко клали его в сетку. Но каждый должен заниматься своим делом.

    Конечно, можно предположить, что вратарь лучше понимает психологию и действия другого вратаря, поэтому ему проще забить, но не переоценивал бы этот фактор.

    Возьмем, например, Селихова. У него шикарный удар, он классно исполняет и штрафные, и пенальти. И что, он сейчас пойдет к точке и будет забирать голы Соболева и Промеса?

    Окей, допустим, Селихов будет забивать 10 из 10, а главное – результат команды. Но поводов отодвигать Квинси или Соболя нет. Если все дружно перестанут забивать с точки вообще, тогда да, можно рассмотреть Селихова, а так не вижу смысла придумывать велосипед, если этот нормально катится.

    Не случайно привел пример Селихова – вижу у него потенциал Чилаверта. По пенальти вообще 100%, да и по штрафным тоже – удар очень хороший. И интересный! Не пушка, как у Колодина, Каряки, Игнашевича. И не такой мягкий бананчик, как у Месси. А резаный щекой плотно – вот так Чилаверт и бил», – написал Ребров.

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    Источник: Sports.ru

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