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    Бонуччи, Рабьо, Дибалу и еще 13 игроков могут дисквалифицировать на месяц из-за махинаций «Ювентуса» с зарплатами

    Действующие и бывшие футболисты «Ювентуса» могут быть дисквалифицированы из-за финансовых махинаций клуба.

    • С туринцев сняли 15 очков в Серии А.
    • После этого команда опустилась с 3-го на 11-е место в таблице чемпионата.
    • Также суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей «Ювентуса».
    • Причина санкций – финансовые махинации, в частности, незаконный прирост капитала.

    По информации La Repubblica, Итальянская федерация футбола ведет расследование возможных махинаций туринского клуба с зарплатами. В Федерации обратили внимание на соглашения об отсрочке выплаты зарплаты на несколько месяцев, которые подписали 16 игроков.

    Известно, что данное соглашение подписали Адриан Рабьо, Леонардо Бонуччи, Войцех Щесны, Хуан Куадрадо, Уэстон МакКенни, Пауло Дибала («Рома»), Артур («Ливерпуль») и Федерико Бернардески («Торонто»).

    Согласно правилам, футболисты, «получают от клуба вознаграждение в нарушение правил федерации», могут быть дисквалифицированы на один месяц.

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    Источник: Get Italian Football News

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