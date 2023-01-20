С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций

Федеральный апелляционный суд Италии вынес наказание «Ювентусу».

Туринский клуб обвиняется в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.

За это с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А, хотя прокуратура требовала лишить команду 9 баллов.

«Ювентус» был на 3-м месте в чемпионате Италии.

Из-за санкций они опустились на 11-ю строчку.

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