С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций

И никто не говорит, мол такой клуб важный, как же так, давайте простим. В России такое просто невозможно представить. Начнут ныть, типа как мы сами себя же будем штрафовать по сути, ведь клубы наши. В этом и разница правосудия.
Федеральный апелляционный суд Италии вынес наказание «Ювентусу».
Туринский клуб обвиняется в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.
За это с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А, хотя прокуратура требовала лишить команду 9 баллов.
- «Ювентус» был на 3-м месте в чемпионате Италии.
- Из-за санкций они опустились на 11-ю строчку.
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