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    С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций

    Федеральный апелляционный суд Италии вынес наказание «Ювентусу».

    Туринский клуб обвиняется в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.

    За это с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А, хотя прокуратура требовала лишить команду 9 баллов.

    • «Ювентус» был на 3-м месте в чемпионате Италии.
    • Из-за санкций они опустились на 11-ю строчку.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    20.01.2023 23:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24962

      bset 56 минут назад

      И никто не говорит, мол такой клуб важный, как же так, давайте простим. В России такое просто невозможно представить. Начнут ныть, типа как мы сами себя же будем штрафовать по сути, ведь клубы наши. В этом и разница правосудия.

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      Рейтинг: +2512

      Челнинец > bset 28 минут назад

      так у нас газпром везде, они сами себя не накажут, махинации в виде купить игрока за 50 тыс руб. Пару дней назад он куплен был другим клубом

      0
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      Рейтинг: +4182

      mutabor0992 1 час назад

      Кальчополи 2!Дежа вю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12082

      BRO_football 1 час назад

      Опаньки! История повторяется.

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      Рейтинг: +1559

      Красногвардейчик 1 час назад

      Подобным образом, Юве уже отправляли в итальянский пердив....

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      Рейтинг: +1295

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      не учатся ничему некоторые и учиться не хотят.
      ты ему про финансовый фаир плей, он тебе про тайные соглашения.
      ни о чём думать не хотят кроме денег, пока 15 очков по веткам не разбросает.

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      Рейтинг: +4431

      sobaka120982 1 час назад

      А щас они на 4 месте с учётом снятия?

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      Рейтинг: +1295

      сутулая собака и лисы > sobaka120982 1 час назад

      22 очка у них теперь.
      таблички потом обновят.

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      Рейтинг: +82

      MU_Fan#1 > sobaka120982 1 час назад

      на 11 том

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