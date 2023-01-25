Зарема объяснила, почему они с Федуном ушли из «Спартака»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила уход семьи из клуба.
– Вовремя вы ушли из «Спартака», судя по тому, что происходит с российским футболом.
– Поэтому и ушли. Веры нет. Слава богу, «Лукойл» принял такой дар.
– Почему отдали клуб именно им?
– «Лукойл» – родные. Мы другим не оставили бы.
- Федун передал «Спартак» «Лукойлу» в августе.
- Бизнесмен владел клубом с 2004 года.
- При Федуне «Спартак» взял все российские трофеи.
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Источник: «РБ Спорт»