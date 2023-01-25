«Верона»: «Переговоры с ЦСКА по Гайчу тяжелые и долгие»

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в клуб Серии А.
«Переговоры до сих пор тяжелые и долгие. ЦСКА хочет отпустить Гайча только на тех условиях, которые мы не принимаем», – сказал Маррокку.
- 23-летний Гайч куплен ЦСКА в 2020 году за 8,5 миллиона евро.
- Игрок уже дважды уходил из ЦСКА в аренду.
- В сезоне РПЛ у Гайча 8 матчей, гол.
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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова