«Верона»: «Переговоры с ЦСКА по Гайчу тяжелые и долгие»

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в клуб Серии А.

«Переговоры до сих пор тяжелые и долгие. ЦСКА хочет отпустить Гайча только на тех условиях, которые мы не принимаем», – сказал Маррокку.

23-летний Гайч куплен ЦСКА в 2020 году за 8,5 миллиона евро.

Игрок уже дважды уходил из ЦСКА в аренду.

В сезоне РПЛ у Гайча 8 матчей, гол.

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