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    «Верона»: «Переговоры с ЦСКА по Гайчу тяжелые и долгие»

    Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в клуб Серии А.

    «Переговоры до сих пор тяжелые и долгие. ЦСКА хочет отпустить Гайча только на тех условиях, которые мы не принимаем», – сказал Маррокку.

    • 23-летний Гайч куплен ЦСКА в 2020 году за 8,5 миллиона евро.
    • Игрок уже дважды уходил из ЦСКА в аренду.
    • В сезоне РПЛ у Гайча 8 матчей, гол.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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