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    Кокорин: «Мамаев – отличный парень, но.... Когда мы выпиваем, случаются проблемы»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вспомнил, как попал в тюрьму вместе с Павлом Мамаевым за драку в центре Москвы.

    «С самого начала нам было очень трудно с этим справляться. Мы все осознали и больше никогда не будем делать что-то подобное.

    Павел отличный парень, но есть проблема... Когда мы вместе выпиваем в отпуске, часто случаются проблемы. Но после печального для него и меня опыта мы поняли, что перешли черту, и он действительно изменился. Мы были молоды, это было безумие», – сказал Кокорин.

    • Футболисты отбывали срок за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
    • За решеткой они пробыли до сентября 2019 года.

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    Источник: Foot Mercato

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