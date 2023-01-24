Кокорин: «Мамаев – отличный парень, но.... Когда мы выпиваем, случаются проблемы»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вспомнил, как попал в тюрьму вместе с Павлом Мамаевым за драку в центре Москвы.

«С самого начала нам было очень трудно с этим справляться. Мы все осознали и больше никогда не будем делать что-то подобное.

Павел отличный парень, но есть проблема... Когда мы вместе выпиваем в отпуске, часто случаются проблемы. Но после печального для него и меня опыта мы поняли, что перешли черту, и он действительно изменился. Мы были молоды, это было безумие», – сказал Кокорин.

Футболисты отбывали срок за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

За решеткой они пробыли до сентября 2019 года.

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