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    Широков объяснил, чем Глушаков сможет помочь «Пари НН»

    Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

    «Надеемся, что Глушаков станет усилением для «Пари НН». Игрок квалифицированный, ему в плюс, что остался в Премьер-лиге – может дальше играть.

    Не пойдeт в «Пари НН» что-то – можно остаться, при этом показав себя. То есть его не будут забывать.

    Если бы ему пришлось уходить лигой ниже, то в РПЛ бы скорее всего не вернулся. А так – все шансы есть.

    Для него хороший вариант, команда не так далеко от Москвы и достаточно неплохая.

    Опыт выживания у Глушакова есть, который необходим «Нижнему Новгороду». Для всех хороший вариант», – считает Широков.

    • Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».
    • Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.
    • В пятницу ему исполнится 36 лет.
    • Сегодня игрок прибыл на просмотр в «Пари НН».

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    Источник: «Чемпионат»

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