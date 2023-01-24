Широков объяснил, чем Глушаков сможет помочь «Пари НН»

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Надеемся, что Глушаков станет усилением для «Пари НН». Игрок квалифицированный, ему в плюс, что остался в Премьер-лиге – может дальше играть.

Не пойдeт в «Пари НН» что-то – можно остаться, при этом показав себя. То есть его не будут забывать.

Если бы ему пришлось уходить лигой ниже, то в РПЛ бы скорее всего не вернулся. А так – все шансы есть.

Для него хороший вариант, команда не так далеко от Москвы и достаточно неплохая.

Опыт выживания у Глушакова есть, который необходим «Нижнему Новгороду». Для всех хороший вариант», – считает Широков.

Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».

Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

В пятницу ему исполнится 36 лет.

Сегодня игрок прибыл на просмотр в «Пари НН».

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