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    Мостовой: «Глушаков спокойно может играть в РПЛ до 40 лет»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой считает, что Денис Глушаков способен играть еще 4-5 лет.

    «Если ничего не болит и нет травм, то Глушаков спокойно может играть в РПЛ до 40 лет. Примеров было уже много.

    У него достаточное количество мастерства и опыта – может быть ещe полезен. В «Химках» демонстрировал хорошие физические данные.

    «Пари НН», конечно же, нужны такие футболисты. Перейти туда – правильное решение. Именно такие игроки могут помочь команде закрепиться в середине таблицы», – сказал Мостовой.

    • Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».
    • Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.
    • В пятницу ему исполнится 36 лет.
    • Сегодня игрок прибыл на просмотр в «Пари НН».

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    Источник: «Чемпионат»

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