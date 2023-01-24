Мостовой: «Глушаков спокойно может играть в РПЛ до 40 лет»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой считает, что Денис Глушаков способен играть еще 4-5 лет.

«Если ничего не болит и нет травм, то Глушаков спокойно может играть в РПЛ до 40 лет. Примеров было уже много.

У него достаточное количество мастерства и опыта – может быть ещe полезен. В «Химках» демонстрировал хорошие физические данные.

«Пари НН», конечно же, нужны такие футболисты. Перейти туда – правильное решение. Именно такие игроки могут помочь команде закрепиться в середине таблицы», – сказал Мостовой.

Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».

Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

В пятницу ему исполнится 36 лет.

Сегодня игрок прибыл на просмотр в «Пари НН».

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