Стало известно, какую неустойку «Левски» заплатит «Спартаку» и «Уралу» за отмену матчей

Болгарский «Левски» будет вынужден выплатить неустойку «Спартаку» и «Уралу» за отмену товарищеских матчей на сборах в ОАЭ.

По информации местного издания «Тема спорт», «Левски» заплатит «Спартаку» и «Уралу» по 20 тысяч болгарских левов (10,2 тысяч евро) в качестве компенсации за отмену матчей.

Неустойку «Спартаку» клуб покроет деньгами, которые получит от «Краснодара». Игра была отменена по решению тренерского штаба российского клуба.

Неустойка «Уралу» будет покрыта из личных средств главного тренера Станимира Стоилова и исполнительного директора Ивайло Ивкова.

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