Каррагер: «Эвертон» остается худшим клубом Англии. Там бардак»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера «Эвертона».

«Никто не знает футбольный клуб лучше, чем его болельщики. Не было баннеров против Фрэнка Лэмпарда, они были направлены против Фархада Мошири и правления клуба.

Я как-то сказал, что «Эвертон» — худший клуб в стране. Это не было легкомысленным замечанием бывшего игрока «Ливерпуля», я говорил как бывший болельщик «Эвертона». Так оно и осталось.

Мошири не знает, что делает, но у него много денег. Приходят одни и те же игроки, тренеры постоянно меняются. Почему каждый тренер «Эвертона» терпит неудачу? Потому что система не работает.

Нужно обратить внимание на тех, сидит в правлении. Там бардак», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Лэмпард возглавлял «Эвертон» с 31 января 2022 года.

Команда идет на 19-м месте в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 турах.

Ливерпульцы не побеждают с 22 октября.

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