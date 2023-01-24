Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    6
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    4 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    5 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    6 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    Примера. «Валенсия» упустила победу над «Альмерией» (2:2)

    «Валенсия» дома не смогла обыграть «Альмерию» в 18-м туре чемпионата Испании.

    Итоговый счет матча на «Месталье» – 2:2.

    Хозяева поля дважды выходили вперед, но гостям в обоих случаях удалось отыграться.

    «Валенсия», набрав одно очко, занимает 12-е место в таблице Примеры, «Альмерия» – 14-е.

    Испания. Примера. 18-й тур

    Валенсия – Альмерия – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Клюйверт, 48; 1:1 – Мовилья, 54; 2:1 – Гайя, 65; 2:2 – Портильо, 74.

    Незабитый пенальти: нет – Рамазани, 44.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Жеребьевка Кубка Испании. «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала и другие пары 5
    Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
    Суперкубок Испании. «Реал» прошел в финал, обыграв по пенальти «Валенсию»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11