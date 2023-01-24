Примера. «Валенсия» упустила победу над «Альмерией» (2:2)

«Валенсия» дома не смогла обыграть «Альмерию» в 18-м туре чемпионата Испании.
Итоговый счет матча на «Месталье» – 2:2.
Хозяева поля дважды выходили вперед, но гостям в обоих случаях удалось отыграться.
«Валенсия», набрав одно очко, занимает 12-е место в таблице Примеры, «Альмерия» – 14-е.
Испания. Примера. 18-й тур
Валенсия – Альмерия – 2:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Клюйверт, 48; 1:1 – Мовилья, 54; 2:1 – Гайя, 65; 2:2 – Портильо, 74.
Незабитый пенальти: нет – Рамазани, 44.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: «Бомбардир»