Зарема охарактеризовала тренера «Спартака» Абаскаля

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала об обстоятельствах приглашения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

– Как Каттани удалось найти Абаскаля? Почему именно он?

– Лука – топовый специалист. Жаль, что мало времени отвелось. Он четко прочувствовал, какой тренер подойдет этой команде.

«Угадал» – неподходящий глагол. Лука учел все особенности «Спартака», среды, прошлые неудачные и положительные опыты.

Он знал, что я всегда за то, чтобы доверять молодым, амбициозным, с хорошей тренерской школой.

Абаскаль понравился своей уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмем его или нет.

Молодой, самодостаточный тренер, с яркой «personality» и четким видением.

Посмотрите на Артету в «Арсенале» – как было много среди болельщиков, готовых убрать его при первых неудачах.

Поэтому я и обращалась к болельщикам и ветеранам, чтобы не ставили диагнозы раньше времени и просто поддерживали команду и тренера.

В это непростое время в «Спартаке» оказался классный тренер. Всем надо максимально постараться, чтобы у «Спартака» Абаскаля все получилось.

– Вы поддерживаете общение с Каттани?

– Конечно. У него очень много работы в «ПСЖ», но он следит за «Спартаком», читает новости о команде.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

Абаскаль летом возглавил московскую команду вместо Паоло Ваноли.

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