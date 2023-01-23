Зарема охарактеризовала тренера «Спартака» Абаскаля

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала об обстоятельствах приглашения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.
– Как Каттани удалось найти Абаскаля? Почему именно он?
– Лука – топовый специалист. Жаль, что мало времени отвелось. Он четко прочувствовал, какой тренер подойдет этой команде.
«Угадал» – неподходящий глагол. Лука учел все особенности «Спартака», среды, прошлые неудачные и положительные опыты.
Он знал, что я всегда за то, чтобы доверять молодым, амбициозным, с хорошей тренерской школой.
Абаскаль понравился своей уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмем его или нет.
Молодой, самодостаточный тренер, с яркой «personality» и четким видением.
Посмотрите на Артету в «Арсенале» – как было много среди болельщиков, готовых убрать его при первых неудачах.
Поэтому я и обращалась к болельщикам и ветеранам, чтобы не ставили диагнозы раньше времени и просто поддерживали команду и тренера.
В это непростое время в «Спартаке» оказался классный тренер. Всем надо максимально постараться, чтобы у «Спартака» Абаскаля все получилось.
– Вы поддерживаете общение с Каттани?
– Конечно. У него очень много работы в «ПСЖ», но он следит за «Спартаком», читает новости о команде.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
- Абаскаль летом возглавил московскую команду вместо Паоло Ваноли.
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