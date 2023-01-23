На Сперцяна появился еще один претендент из Италии

Что то уж очень много клубов выстроилось в ряд желая приобрести его. Лацио правда опроверг эту информацию.
Растет число клубов, заинтересованных в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Сообщалось, что на 22-летнего футболиста претендуют ПСВ, «Фейеноорд», «Лацио» и «Вильярреал».
По информации Sport24, купить армянина во время летнего трансферного окна хочет «Фиорентина».
- В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.
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