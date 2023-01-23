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    На Сперцяна появился еще один претендент из Италии

    Растет число клубов, заинтересованных в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    Сообщалось, что на 22-летнего футболиста претендуют ПСВ, «Фейеноорд», «Лацио» и «Вильярреал».

    По информации Sport24, купить армянина во время летнего трансферного окна хочет «Фиорентина».

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100025

      zigbert 35 минут назад

      Что то уж очень много клубов выстроилось в ряд желая приобрести его. Лацио правда опроверг эту информацию.

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